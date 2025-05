The island Épisode 5 : l'île des femmes

10e jour de l'expérience sur l'île et les femmes restantes sont encore sous le choc du départ de l'une d'entre elles.De plus, il leur reste seulement 2 litres d'eau, et aucune d'entre elles ne sait où aller pour trouver une nouvelle source. Une expédition de la dernière chance se met en place pour aller explorer une partie de l'île qu'elles ne connaissent pas. Les filles devront partir au moins 24 heures et dormir sur le chemin. Et ces 4 filles sont loin de se douter que leur périple ne sera pas de tout repos…