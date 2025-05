The island Épisode 5

Lire la vidéo

2 groupes se sont déjà retrouvés. Pour le meilleur et pour le pire… car il faut maintenant apprendre à se réorganiser en un grand groupe de 14 naufragés. Entre les caractères des différents leaders comme Bruno le pharmacien et Pascale la féministe, les conditions terribles, la pluie et la fatigue, les premières tensions apparaissent. Et un départ est même envisagé pour quelqu'un. De leur côté, 2 groupes vivent encore isolés mais en petit nombre ; la survie devient de plus en plus difficile.