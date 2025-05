The island Épisode 6

Diffusé le 29/05/2018

Au 6e jour de l'aventure, les célébrités se livrent de plus en plus. Les affinités naissantes amènent les personnalités à se confier sur leurs parcours. Motivée par le duo intrépide Brahim Zaibat et Amaury Leveaux, l'expédition de 5 célébrités part pendant 48h à la découverte de l'île et de ses ressources. De son côté, Camille Cerf, au plus mal à cause de son infection urinaire, reçoit la visite de l'équipe médicale…