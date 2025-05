The island Épisode 6 : l'île des femmes

Lire la vidéo

Au 13e jour, Muriel la doyenne, Sandy la mécanicienne, Julieta la médecin, et Dorothée la camerawoman capturent avec beaucoup de courage le caïman sur lequel elles sont tombées par hasard. Le petit groupe le ramène au camp, sous la pluie, et il ne faut pas perdre de temps pour le dépecer avant qu'il ne pourrisse. Ce premier repas consistant depuis leur arrivée n'est pas aussi joyeux que toutes l'imaginaient. Encore moins pour Sabrina la végétarienne qui se force à en manger mais dont le dégoût est total. Et, alors que ce repas aurait pu apaiser les tensions au sein du groupe et redonner du baume au cœur, Hélène, la maman de 3 enfants, se fait remettre en place par Louiza, la jeune camerawoman. Deux clans se forment alors : les pro-Hélène et les anti-Hélène… La belle unité des premiers jours va-t-elle définitivement voler en éclat ?