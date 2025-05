The island Épisode 6 : l'île des hommes

Au 13e jour de l'expérience, sous l'impulsion de Morgan le cameraman, les hommes, séparés en deux camps - camp du nord et camp du sud - ont enfin décidé de se réunir définitivement. Seuls Mouline et Julien, de l'ancien camp sud, ne suivent pas le mouvement… Mais les retrouvailles sont glaciales. Alain du camp nord explique même à quel point il pense que cette réunion des 2 camps ne va pas tenir 24 heures sans exploser à cause des tensions… Pour autant, les hommes réunis ne se laissent pas aller… Paul, Morgan et Serge posent un nouveau filet qui, ils l'espèrent, leur permettra enfin de manger autre chose que les bigorneaux ramenés comme chaque jour par le trio Alain, Vince et Vincent. Au 14e jour, une première vraie tension apparaît depuis la réunion des deux groupes entre Mouline l'éducateur et Vincent le jeune juriste…