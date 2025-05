The island Épisode 7

Lire la vidéo

Au matin du 7e jour, Lââm est au plus mal et tout le monde s'inquiète car ses réactions aux piqûres sont de plus en plus violentes. Au milieu de l'aventure, toutes les célébrités commencent à faiblir. Priscilla Betti connait elle aussi une baisse de moral. Il faudra toute la bonne humeur et l'optimisme d’Émilie Gomis pour lui remonter un peu le moral. Seule Camille Cerf vit des heures plus légères sur le camp : la benjamine de l'aventure s'intègre avec joie dans ce groupe de 10 célébrités.