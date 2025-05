The island Épisode 7 : l'île des femmes

Lire la vidéo

En ce 14e soir de l'expérience, les femmes se réunissent pour mettre à plat toutes les tensions qui règnent au sein du groupe. Les filles se lâchent, notamment Sabrina qui s'en prend à Hélène concernant son rôle de leader qui, selon la jeune monitrice d'auto-école, étouffe le reste du groupe. Mais ce n'est pas tout. Les jours qui suivent sont à nouveau synonymes de pénurie de nourriture, et les filles faiblissent chaque jour un peu plus. La pêche ne donne rien, et les pièges à cochon de Julieta ne capturent aucun animal. Au point que la médecin du groupe justement finit par prendre une décision qui pourrait s'avérer lourde de conséquence sur la suite de l'expérience pour l'ensemble du groupe…