The island Épisode 7 : l'île des hommes

Sur l'île des hommes, les jours passent et se ressemblent : tempêtes, pluies, pénurie de nourriture, chasses infructueuses et fatigue font leur quotidien. Au 14e jour de l'expérience, les hommes sont sous pression… notamment Mouline qui n'a pas supporté une réflexion de Vincent et lui demande des explications. Pour le coach sportif de 35 ans, l'expérience devient de plus en plus dure à vivre à cause du manque de sa famille. Pour Ismaël aussi, l'expérience devient insupportable, celui qui jusqu'ici était un des meneurs, vit une vraie baisse de moral et ne tarde pas à exploser devant l'oisiveté et le manque d'initiative du groupe…