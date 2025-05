The island Épisode 7

Grâce à Bruno, le pharmacien de 44 ans, le grand groupe désormais à 15 naufragés change de camps pour s'installer sur une plage moins hostile, malgré les réticences de Pascale et Sandrine, les doyennes du groupe. C'est le 3e déménagement en seulement 6 jours. Pourtant, il faut reconstruire un camp. Et cette fois-ci, ce n'est pas un abri collectif qui est décidé mais 4 abris construits par affinités… Alors que les bâtisseurs Aurélien et François construisent un bungalow 5 étoiles, certains ont plus de difficultés…De l'autre côté de l'île, un dernier groupe est toujours isolé et ignore totalement l'existence des autres naufragés. Pour eux, la survie est une succession d'échecs, qui commencent à peser sur le moral et les nerfs du groupe. Jennyfer la mannequin commence à s'exclure de la vie de camps.L'île ne fait aucun cadeau et l'un des naufragés va vivre l'un de pires moments de sa vie…