The island Épisode 8 : l'île des femmes

Au 20e jour de l'expérience, les femmes sont affamées. Et Julieta, la médecin du groupe, a pris une décision : demander du poisson à des pêcheurs de passage sur leur île. Les autres femmes sont divisées. Certaines comme Hélène, la maman de 35 ans, ne sont pas d'accord avec son choix et refuse de manger le poisson en question… Quoi qu'il arrive, ce maigre repas ne leur remplit pas le ventre pour très longtemps. Et à 1 semaine du départ, Julieta, toujours, a décidé qu'elle voulait attraper une nouvelle proie, un vautour, et part en chasse du volatile… Pour d'autres, comme Sandy et Prana, c'est une autre chasse qui se met en place, celle du crabe violoniste, et les femmes ont acquis avec les semaines une technique redoutable ! Pourtant, malgré leurs efforts, une femme s'apprête à tirer sa révérence…