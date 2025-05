The island Épisode 8 : l'île des hommes

En ce 21e jour, les hommes sont tendus, notamment Ismaël, le cadreur, et Mouline, l'éducateur, qui ont eu une vive altercation en pleine nuit à cause d'une histoire de poissons à vider… Mais le lendemain, l'ambiance se détend un peu grâce à Paul, Morgan et Jules qui finissent par trouver du manioc, un féculent qui va leur redonner de l'énergie pour une ultime grande expédition. Car un groupe mené par Benjamin, le médecin, décide de partir explorer une partie de l'île qu'ils ne connaissent pas encore, dans le but de trouver de la nourriture pour tenir la semaine restante… Même Vince, le jeune Parisien, est de la partie. Et même si le chemin qu'ils empruntent s'annonce plus dangereux que jamais, ils finissent par tomber par hasard sur un invité surprise…