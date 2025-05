The island Épisode 8

Après 10 jours de survie, quelques victoires viennent enfin regonfler le moral des troupes. Mais cette accalmie ne va pas durer car la fatigue commence à peser et les tensions se font de plus en plus fréquentes. Et la saison des pluies, qui n'en finit plus, n'arrange rien…