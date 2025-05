The island Épisode 9

Diffusé le 12/06/2018

Grâce au feu, les célébrités ont réussi à retrouver un peu de confort et à éloigner les moustiques mais un cri résonne dans leur 8e nuit : un scorpion s'est invité sur le camp et vient de piquer ! Au matin du 9e jour, les célébrités se réveillent la faim chevillée aux corps. Plusieurs expéditions partent en quête de nourriture et celle emmenée par Brahim Zaibat et Amaury Leveaux fait une surprenante découverte : une boîte de conserve trouvée dans les déchets…