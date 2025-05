The island Épisode 9 : l'île des femmes

27e jour, plus que 24 heures à passer sur l'île et la pluie s'abat sur le camp sans discontinuer. Toujours pas de nuit réparatrice, pas de grasse matinée possible non plus, mais aujourd'hui est-ce vraiment un problème pour ces femmes ? Toutes se sont accoutumées à cette île hostile. Si Prana et Vera sont devenues les reines de la récolte de noix de coco, à 24 heures du départ, deux autres femmes ont décidé de partir pour une dernière exploration de leur île : Sandy la mécanicienne et Laure la camerawoman. Par hasard, elles tombent sur un vieux filet à poisson échoué sur la plage. Après avoir démêlé ce filet de 10 mètres, les femmes décident de l'installer dans l'eau au bout de leur plage en espérant que du poisson s'y trouvera le lendemain matin… Et au matin du 28e jour, à quelques heures de quitter l'île, les filles vont relever le fameux filet… Et en effet, il n'est pas vide… loin de là ! Après 4 semaines de régime, de manque d'hygiène et de confort, les femmes vont retrouver la civilisation. Les premières gorgées de jus de fruits et d'eau fraîche, la première douche, les premiers repas sans crustacés et surtout les coups de téléphone à leurs proches vont leur faire vivre de vrais moments de rire et d'émotions.