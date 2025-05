The island Épisode 9 : l'île des hommes

Les hommes, partis en expédition dans une partie de l'île qu'ils ne connaissaient pas, sont tombés sur un caïman et s'apprêtent à le capturer pour le ramener au camp où le reste du groupe les attend. Un vrai combat s'annonce entre le groupe mené par Benjamin le médecin et cet animal… Dernière semaine pour les hommes avant leur départ. Au 27e jour, le médecin décide une nouvelle fois de peser les membres du groupe. Chacun va passer sur la balance et les pertes de poids sont conséquentes, notamment pour Jules le cameraman de 22 ans… Et ce n'est pas tout. Alors que l'expérience se termine, Mexan le jeune parisien trentenaire est victime d'une violente piqure de scorpion… Une piqure qui pourrait l'obliger à quitter l'île plus tôt que prévu… C'est aussi le moment pour les hommes de retrouver la civilisation qui leur a tant manqué : entre le confort de la salle de bain, les premiers repas et la nourriture à profusion ainsi que les nouvelles de leurs proches, les hommes vont être complètement bouleversés. Même Vince, le jeune parisien est de la partie… Et si le chemin qu'ils empruntent s'annonce plus dangereux que jamais, ils finissent par tomber par hasard sur un invité surprise…