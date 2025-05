The lost symbol d'après Dan Brown S1 E3 - Murmuration

Diffusé le 05/04/2022

Langdon et Katherine suivent la piste du code qu’ils ont déchiffré. Détenu par la CIA et face au pouvoir de persuasion de Sato, Bellamy finit par se confier et révéler l’existence du Groupe Léviathan.