The Middle Halloween V : les bonnes manières

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Sue organise une collecte de fonds pour ses futurs frais de l'université en projetant un film le soir d'Halloween dans un champ de citrouilles. Mais Courtney et Debbie copient son idée et passent un film d'épouvante dans un cimetière. Brick préfère inviter sa copine plutôt que d'aller à la chasse aux bonbons, mais il la quitte en plein rendez-vous. Frankie et Mike lui apprennent les bonnes manières. Axl se décide enfin à étudier à la bibliothèque mais se retrouve enfermé pour la nuit d'Halloween.