The Middle La Saint-Valentin IV

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C'est la Saint-Valentin et Brick offre à sa Frankie un cadeau qu'il a fabriqué lui-même. Mais il est furieux de découvrir qu'elle l'a jeté à la poubelle, comme tous les vieux dessins qu'il avait faits à l'école. Sue conseille à son père d'envoyer un texto romantique à sa femme mais Mike se trompe de destinataire et envoie une déclaration d'amour à l'un de ses employés. Axl, Sean et Darrin lancent une entreprise où ils proposent aux garçons du lycée de rompre avec leurs petites amies à leur place.