The Middle Thanksgiving VII

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Le cabinet dentaire dans lequel Frankie travaille doit fermer deux mois pour rénovation. Elle reprend son ancien poste au village des pionniers pour finir l'année mais tombe sur une collègue coriace. Sue fait des heures sup au restaurant dans l'espoir de tomber sur Logan, qui travaille juste à côté. Mike, qui avait prévu de regarder des matchs pendant Thanksgiving, se voit obligé d'occuper son temps avec Brick, après une coupure d'électricité dans le quartier. Axl trouve que sa vie est misérable et n'arrête pas de pleurnicher.