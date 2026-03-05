The power : qui a le pouvoir ? S3 E1

Dans une villa isolée en plein désert marocain, 14 personnalités du petit écran se retrouvent pour une nouvelle saison qui bascule totalement dans l’imprévisible. L’intelligence artificielle a été hackée par Kaos, un double numérique moqueur et joueur. Avec ce nouveau maître du jeu, les règles et le ton changent : le pouvoir ne fait plus seulement peur, il fait perdre pied et surtout, il fait rire. Chaque semaine, un Power Player prendra le pouvoir en secret et devra tout contrôler pour éliminer l'un des siens, mais sous le règne de Kaos, la quête du pouvoir devient un terrain de jeu explosif où tout déraille. Entre alliances qui dérapent et manipulations, qui saura garder la tête froide face au désordre semé par Kaos ?