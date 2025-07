The Rookie - le flic de Los Angeles S7 E1 - Attention ! Nouvelles recrues

Diffusé le 16/03/2025

John Nolan reprend du service après sa convalescence, mais il s’interroge sur son retour précipité. Celina termine sa formation et l’équipe accueille deux nouvelles recrues, Seth et Miles, placés sous la supervision de Tim et Lucy.