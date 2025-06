The Rookie - le flic de Los Angeles S5 E12 - Avis de décès

Diffusé le 12/04/2023

Nolan et Juarez doivent monter la garde dans un hôpital lorsqu'un dangereux prisonnier doit se faire opérer et qu'ils suspectent une action à venir. Thorsen demande à Lopez et Harper d’enquêter sur une série de cambriolages.