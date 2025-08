The Rookie - le flic de Los Angeles S7 E11 - Course contre la bombe

Diffusé le 09/05/2025

La police de Los Angeles intensifie ses efforts pour lutter contre la criminalité dans les transports publics. Infiltrés dans le cadre d’une mission délicate, Celina et John se retrouvent pris au piège par un preneur d’otages armé d’une bombe à bord d’un bus lancé à pleine vitesse. Tandis que la situation dégénère, forces de l’ordre, SWAT et pompiers conjuguent leurs efforts pour stopper cette course effrénée et sauver les passagers.