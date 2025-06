The Rookie - le flic de Los Angeles S4 E3 - Dans la ligne de feu

Diffusé le 15/07/2022

Nolan et Chen se rendent sur les lieux d'un incendie mais soupçonnent une situation plus complexe qu'il n'y paraît. Pendant ce temps, après avoir été témoin d'un tir de sniper, l'équipe recherche le tireur et découvre que l'auteur est en lien avec l'un des leurs…