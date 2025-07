The Rookie - le flic de Los Angeles S7 E3 - Haute sécurité

Diffusé le 23/03/2025

John, inquiet pour la sécurité de Bailey face à la menace persistante de Jason Wyler, renforce la surveillance de leur domicile. Tandis que Wesley fait face à un véritable dilemme éthique, Seth et Miles doivent gérer leur première situation d'urgence. Nyla et James, eux, s’opposent de plus en plus sur la place de la police dans leur communauté.