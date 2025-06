The Rookie - le flic de Los Angeles S4 E21 - La fête des mères

Lire la vidéo

Diffusé le 08/05/2023

Le sergent Grey soutient le désir de Nolan de devenir officier instructeur et propose de patrouiller avec lui pour la journée afin de le préparer. Tim et Lucy doivent gérer les attentes de leurs conjoints respectifs dans l’organisation de la fête des mères et de vacances romantiques.