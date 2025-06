The Rookie - le flic de Los Angeles S5 E9 - La répétition

Diffusé le 15/03/2023

Nolan et son équipe enquêtent sur la mort d'un suspect en garde à vue. Wade et sa femme Luna se rendent à New York pour voir leur fille, Dominique, mais découvrent qu'elle n'est pas rentrée chez elle depuis la veille.