The Rookie - le flic de Los Angeles S4 E1 - La vie et la mort

Diffusé le 08/07/2022

L'agent Nolan et toute l'équipe se lancent dans une course contre la montre : ils doivent retrouver au plus vite Angela Lopez, qui a été enlevée le jour de son mariage, non seulement pour sauver sa vie, mais aussi celle de son enfant à naître.