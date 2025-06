The Rookie - le flic de Los Angeles S5 E8 - Le collier

Diffusé le 08/03/2023

Une femme, qui a été arrêtée pour excès de vitesse, porte un collier électronique qui contient un engin explosif et un minuteur. D'autres appareils seraient activés. Nolan et Juarez engagent une course contre la montre pour éviter un carnage.