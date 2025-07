The Rookie - le flic de Los Angeles S7 E6 - Le gala

Lire la vidéo

Diffusé le 30/03/2025

C'est la Saint-Valentin, mais l'heure n'est pas à l'idylle pour John et Bailey, qui sentent peser le poids des secrets sur leurs épaules. John et Celina enquêtent sur une disparition inquiétante tandis que Tim et Lucy sont assignés à la journée « dénoncez votre ex ». Luna organise un gala de charité en soutien aux enfants des collègues disparus.