The Rookie - le flic de Los Angeles S3 E10 - Le garçon d'honneur

Lire la vidéo

Diffusé le 01/06/2021

Harper et Nolan se rendent sur un braquage de banque en cours et comprennent que les motivations du voleur sont plus profondes qu’un besoin d'argent. Jackson et Chen font équipe pour leur premier jour en tant qu’officiers sans instructeur.