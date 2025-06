The Rookie - le flic de Los Angeles S1 E3 - Plan B

Diffusé le 17/02/2019

Tim Bradford est de retour en mission et inquiète Lucy après avoir dérapé lors d'une patrouille. Après une arrestation difficile, Nolan et Bishop débattent sur le fait d'être fondamentalement bon ou mauvais et sur le sens de leur métier.