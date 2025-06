The Rookie - le flic de Los Angeles S1 E4 - Changement d'équipe

Diffusé le 17/02/2019

C'est une journée spéciale pour les nouveaux qui doivent changer d'équipe et donc d'instructeur. Alors que Nolan et Lopez sont à la recherche d'un trafiquant de drogue en fuite, Jackson part en mission avec Bradford, qui découvre son lourd secret. La relation entre Nolan et Lucy se complique.