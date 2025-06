The Rookie - le flic de Los Angeles S4 E12 - Toc toc toc

Diffusé le 12/08/2022

L'équipe répond au signalement d'une main coupée échouée sur la plage et part à la recherche de son propriétaire. Tim tente de prouver à Lucy qu'il n'est pas un maniaque du contrôle et l'invite à un double rendez-vous avec Ashley et lui.