Thierry Le Luron, l'humour de ma vie

Diffusé le 14/11/2016

Dans ce portrait intimiste et émouvant d'un des artistes français les plus populaires des années 70 et 80, celui que son ami Jacques Chazot appelait « l'humour de ma vie » se révèle sous un jour jusque-là méconnu.