This is us S1 E1 - L'anniversaire

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Diffusé le 20/09/2016

Jack vit à Pittsburgh avec sa femme Rebecca, sur le point de donner naissance à des triplés. Kevin, jeune acteur, est lassé par la futilité du rôle qu'il tient dans une série tandis que sa sœur jumelle, Kate, toujours au régime, est désespérée par ses kilos en trop. Abandonné à la naissance, Randall, brillant juriste, mène des recherches pour retrouver son père biologique. Kevin, Kate et Randall ont en commun d'être nés le même jour et s'apprêtent à fêter leur 36e anniversaire...