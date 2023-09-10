This is us S6 E1 - L'attrape-cœurs

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En 1986, les triplés assistent en direct à la télévision au lancement de la navette Challenger. Lorsque celle-ci explose en vol, Rebecca et Jack ne savent pas comment aborder cet événement traumatisant avec leurs enfants. Alors que Kevin, Kate et Randall fêtent leur 41e anniversaire, Rebecca est en lutte permanente avec sa mémoire. Kevin et Madison tentent de définir un cadre à leur coparentalité. Toby cherche à concilier travail et vie de famille. Randall décide d'assister à l'audience préliminaire de son agresseur.