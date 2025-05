Timeless S1 E1 - Baptême du temps

Diffusé le 03/10/2016

Un scientifique met au point une machine à remonter le temps mais Garcia Flynn, terroriste notoire, met la main dessus. Il compte voyager dans le passé pour modifier le cours de l'histoire en sa faveur… Les autorités mettent sur pied une équipe constituée de l'historienne Lucy Preston, du soldat Wyatt Logan et du scientifique Rufus Carlin. Le but de ce trio : poursuivre Garcia Flynn et restaurer la trame temporelle… Premier arrêt : la plus célèbre catastrophe aérienne de l'histoire avec l'embrasement du Hindenburg en 1937.