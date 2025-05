Timeless S1 E11 - Le manoir de l'horreur

Diffusé le 16/01/2017

Wyatt et Rufus veulent à tout prix retrouver Lucy, kidnappée par Flynn. Obsédé par la destruction des Rittenhouse et frustré de son échec à New York, Flynn décide de tuer un par un les membres de cette organisation. Et c'est à Chicago, lors de l'exposition universelle de 1893, qu'il commence sa mission…