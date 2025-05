Timeless S1 E14 - De folles années

Diffusé le 06/02/2017

Lucy et Rufus se rendent à Paris accompagnés du sergent-chef Dave Baumgardner après que Wyatt a été arrêté pour le vol du vaisseau. Flynn abat le premier vol transatlantique du 21 mai 1927 et prend en otage Lindbergh, le pilote. L'équipe, à sa poursuite, s'allie à Josephine Baker et Ernest Hemingway pour retrouver Lindbergh. Cependant, Lucy est perturbée par son père biologique qui veut la convaincre de rejoindre Rittenhouse…