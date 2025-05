Timeless S1 E15 - Ennemi public n°1

Diffusé le 13/02/2017

L'agent Neville ordonne à Rufus et Lucy de partir à Houston en 1962 pour tuer la mère de Flynn et ainsi éviter sa naissance. Cependant, Rufus pirate le système informatique afin de perdre le contact avec le gouvernement et voyager librement avec Wyatt et Lucy dans le vaisseau. Dans l'objectif de retrouver la sœur de Lucy, leur mission est rapidement retardée quand Flynn est repéré à Chicago en 1931, proche d'Al Capone…