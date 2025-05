Timeless S1 E16 - La chasse aux sorcières

Diffusé le 20/02/2017

Jiya se joint à l'équipe pour partir à Washington DC, en 1954, afin de poursuivre Flynn qui veut atteindre le sommet de Rittenhouse. Pour le retrouver, Lucy et Wyatt sont aidés par le grand-père de Lucy à qui ils confient une mission de la plus haute importance pour régler les problèmes du présent. De retour dans le présent, Jiya est victime de crises et Lucy découvre un terrible secret sur sa mère…