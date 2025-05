Timeless S1 E5 - Le siège de Fort Alamo

Lire la vidéo

Diffusé le 01/10/2016

Wyatt est menacé d'être renvoyé de l'équipe après avoir échoué à éliminer Flynn. Il se voit offrir une dernière chance en partant avec Rufus et Lucy à San Antonio, le 2 mars 1836, lors du siège de Fort Alamo, qui oppose le Texas à la République du Mexique. Flynn fait tout pour changer le cours de l'histoire et avancer la date de la célèbre attaque, cependant, Santa Anna décide de ne pas évacuer femmes et enfants comme l'histoire le raconte…