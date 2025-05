Timeless S1 E6 - Les secrets du Watergate

Lire la vidéo

Diffusé le 14/11/2016

L'équipe part pour une nouvelle mission à Washington le 20 juin 1972 pendant le Watergate, scandale impliquant le président Nixon. Un enregistrement top secret de la Maison Blanche est historiquement détruit par sa secrétaire pour protéger le Président, cependant Flynn le récupère et s'en sert pour faire chanter Lucy et Rufus. S'ils ne retrouvent pas un « document » secret, il tuera Wyatt - qu'il a kidnappé - et publiera l'enregistrement.