Timeless S1 E8 - La course à l'espace

Diffusé le 28/11/2016

Flynn rejoint le Manned Spacecraft Center de Houston le 20 juillet 1969, pour bouleverser la mission Apollo 11. Lui et ses hommes piratent le système informatique de la NASA avec un virus moderne très puissant et surtout inconnu à cette époque. Rufus et Lucy cherchent alors un moyen de faire échouer le sabotage pour sauver la mission et ainsi permettre à Neil Armstrong et Buzz Aldrin de revenir sur Terre.