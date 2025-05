Timeless S2 E1 - Combat de femmes

Diffusé le 12/03/2019

L'équipe échappe à une explosion survenue chez Mason Industries mais Lucy est portée disparue. Réfugiés dans un bunker, Wyatt et Rufus localisent le vaisseau principal en 1918, en France. Dans l'espoir de sauver Lucy, ils se rendent sur le sol français en pleine guerre et la retrouvent accompagnée de sa mère et de la célèbre Marie Curie…