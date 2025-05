Timeless S2 E2 - Courses infernales

Diffusé le 12/03/2019

La poursuite du clan Rittenhouse continue pour toute l'équipe qui s'envole pour la Caroline du Sud des années 50. Wyatt, Lucy et Rufus se retrouvent en pleine course de stock-cars et forment une alliance avec Wendell Scott, l'unique pilote afro-américain à avoir remporté une course dans la NASCAR.