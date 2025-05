Timeless S2 E5 - La malédiction des Kennedy

Diffusé le 26/03/2019

À la suite d'une attaque de Rittenhouse en 1934, Wyatt et Rufus reviennent en catastrophe au bunker. Cependant, dans la précipitation et dans le but de le sauver, ils reviennent avec John Fitzgerald Kennedy, alors âgé de 17 ans…