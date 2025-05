Timeless S2 E11 - Le miracle de Noël ( 1/2)

Diffusé le 09/04/2019

Avec l'aide de leurs doubles du futur, Lucy et Wyatt entraînent le reste de l'équipe dans une ruée vers l'or en Californie, dans le but de sauver Rufus et de neutraliser Rittenhouse une fois pour toutes.