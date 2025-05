Toi-même tu sexes Toi-même tu (lipo)suces

Lire la vidéo

Diffusé le 25/02/2021

Nos 4 jeunes s'interrogent sur la perception de l'image dans notre société. Ils rencontrent Cassie, modèle dit « hors normes » et très à l'aise avec son corps, puis découvrent l'univers de la chirurgie esthétique et les nouvelles tendances pour améliorer sa confiance en soi, qui séduisent de plus en plus de jeunes.